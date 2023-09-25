Мальчихин Борис Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мальчихин Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальчихин Сергей Борисович
Мать ребёнка: Мальчихина Анна Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мальчихина Марина Борисовна
Мать ребёнка: Мальчихина Анна Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бородина Мария Борисовна
Мать ребёнка: Мальчихина Анна Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устюгова Татьяна Борисовна
Мать ребёнка: Мальчихина Анна Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальчихин Николай Борисович
Мать ребёнка: Мальчихина Анна Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальчихин Александр Борисович
Мать ребёнка: Мальчихина Анна Филипповна
Рождение ребёнка
26.11.1965
Дочь: Тоболкина Нина Борисовна
Мать ребёнка: Мальчихина Анна Филипповна