Мальчихин Борис Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМальчихин Борис Сергеевич

Мальчихин Борис Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мальчихин Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальчихин Сергей Борисович

Мать ребёнка: Мальчихина Анна Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мальчихина Марина Борисовна

Мать ребёнка: Мальчихина Анна Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бородина Мария Борисовна

Мать ребёнка: Мальчихина Анна Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устюгова Татьяна Борисовна

Мать ребёнка: Мальчихина Анна Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальчихин Николай Борисович

Мать ребёнка: Мальчихина Анна Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальчихин Александр Борисович

Мать ребёнка: Мальчихина Анна Филипповна

Рождение ребёнка
26.11.1965

Дочь: Тоболкина Нина Борисовна

Мать ребёнка: Мальчихина Анна Филипповна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.