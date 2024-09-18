Саликова Екатерина Демидова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саликова Екатерина Демидова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1822 г.р.

Дети

Вычислено 1844 г.р.
Вычислено 1858 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саликов Ефим Федорович

Рождение ребёнка
Вычислено 1844

Дочь: Саликова Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Саликов Ефим Федорович

Рождение ребёнка
Вычислено 1858

Сын: Саликов Денис Ефимович

Отец ребёнка: Саликов Ефим Федорович

Смерть
Неизвестно

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