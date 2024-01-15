Пугин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пугин Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1844 г.р.
Скрыто настройками приватности
1852 г.р.

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Пугин Игнатий Васильев

Мать ребёнка: Пугина Настасья Васильева

Рождение ребёнка
1850

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пугина Настасья Васильева

Рождение ребёнка
1852

Сын: Пугин Тихон Васильев

Мать ребёнка: Пугина Настасья Васильева

Смерть
Неизвестно
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