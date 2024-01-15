Пугин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Пугина Настасья Васильева
Рождение ребёнка
1850
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пугина Настасья Васильева
Рождение ребёнка
1852
Сын: Пугин Тихон Васильев
Мать ребёнка: Пугина Настасья Васильева
Смерть
Неизвестно