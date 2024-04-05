Nn Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиNn

Nn

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1823

Дочь: Zalewska, Judasz (Terciak) Marianna (Z Bliźniąt)

Мать ребёнка: Grabska (Terciak) Anna

Nieskórz/Jasienica akt 89/1823
Рождение ребёнка
25.06.1823

Дочь: (Terciak) Katarzyna (Z Bliźniąt)

Мать ребёнка: Grabska (Terciak) Anna

NieskórzJasienica akt 89/1823
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.