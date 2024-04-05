Nn
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.06.1823
Дочь: Zalewska, Judasz (Terciak) Marianna (Z Bliźniąt)
Мать ребёнка: Grabska (Terciak) Anna
Nieskórz/Jasienica akt 89/1823
Рождение ребёнка
25.06.1823
Дочь: (Terciak) Katarzyna (Z Bliźniąt)
Мать ребёнка: Grabska (Terciak) Anna
NieskórzJasienica akt 89/1823
Смерть
Неизвестно