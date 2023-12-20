Милосердов Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1771
Сын: Милосердов Алексей Яковлев
Мать ребёнка: Милосердова ?
Рождение ребёнка
1787
Сын: Милосердов Андрей Яковлев
Мать ребёнка: Милосердова ?
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Милосердова ?
Смерть
Неизвестно