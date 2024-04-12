Жук Матвей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жук Матвей Павлович

Место рождения

Купновичи, Львівська область

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

До 1874

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1847 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Купновичи, Львівська область
Бракосочетание
21.?.1869

Жена: Катерина Николаевна

Раздельное, Львівська область
дом 50
Рождение ребёнка
01.01.1870

Дочь: Мария Матвеевна

Мать ребёнка: Катерина Николаевна

Раздельное, Львівська область
Рождение ребёнка
12.12.1870

Сын: Жук Андрей Матвеевич

Мать ребёнка: Катерина Николаевна

Раздельное, Львівська область
Смерть
До 1874
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