Жук Матвей Павлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиДо 1874
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Бракосочетание
21.?.1869
Жена: Катерина Николаевна
дом 50
Рождение ребёнка
01.01.1870
Дочь: Мария Матвеевна
Мать ребёнка: Катерина Николаевна
Рождение ребёнка
12.12.1870
Сын: Жук Андрей Матвеевич
Мать ребёнка: Катерина Николаевна
Смерть
До 1874