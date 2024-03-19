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Василий Михайлович

Место рождения

Анисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Михайло Михайлович

Мать: Ульяния Максимовна

Анисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ивановна

Упоминание
1755
Анисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Упоминается в списке прихожан Христорождественской Верхвологодской церкви https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/475246#1063
Рождение ребёнка
1765

Сын: Егор Васильевич

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Анисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
1766
Анисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Упоминается в списке прихожан Христорождественской Верхвологодской церкви https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/475393#352
Рождение ребёнка
1775

Сын: Осип Васильевич

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Анисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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