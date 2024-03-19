Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Михайло Михайлович
Мать: Ульяния Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ивановна
Упоминание
1755
Упоминается в списке прихожан Христорождественской Верхвологодской церкви https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/475246#1063
Рождение ребёнка
1765
Сын: Егор Васильевич
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Упоминание
1766
Упоминается в списке прихожан Христорождественской Верхвологодской церкви https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/475393#352
Рождение ребёнка
1775
Сын: Осип Васильевич
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно