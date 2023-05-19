Наталья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.03.1885
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Сучков Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
31.05.1886
Сын: Федор Михайлович
Отец ребёнка: Сучков Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
31.10.1887
Дочь: Стефанида Михайловна
Отец ребёнка: Сучков Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
09.07.1892
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Сучков Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
23.06.1896
Дочь: Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Сучков Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
29.01.1899
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Сучков Михаил Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно