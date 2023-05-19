Наталья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1885

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Сучков Михаил Николаевич

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
31.05.1886

Сын: Федор Михайлович

Отец ребёнка: Сучков Михаил Николаевич

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
31.10.1887

Дочь: Стефанида Михайловна

Отец ребёнка: Сучков Михаил Николаевич

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.07.1892

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Сучков Михаил Николаевич

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.06.1896

Дочь: Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Сучков Михаил Николаевич

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.01.1899

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Сучков Михаил Николаевич

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сучков Михаил Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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