Лыкошин Богдан Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лыкошин Богдан Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лыкошин Василий Иванович

Мать: Лыкошина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
14.07.1757

Сын: Лыкошин Иван Богданович

Мать ребёнка: Лыкошина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лыкошин Михаил Богданович

Мать ребёнка: Лыкошина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронец Аграфена Богдановна

Мать ребёнка: Лыкошина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лыкошин Андрей Богданович

Мать ребёнка: Лыкошина Мария Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
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