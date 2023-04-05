Лыкошин Богдан Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.07.1757
Мать ребёнка: Лыкошина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лыкошин Михаил Богданович
Мать ребёнка: Лыкошина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронец Аграфена Богдановна
Мать ребёнка: Лыкошина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лыкошин Андрей Богданович
Мать ребёнка: Лыкошина Мария Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно