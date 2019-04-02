Садриев Ирик Хайдарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСадриев Ирик Хайдарович

Садриев Ирик Хайдарович

Место рождения

о.Сахалин

Дата рождения

01.11.1946

Дата смерти

02.04.2019

Пол

Мужской

Отец

1919 г.р.

Мать

1923 г.р.

Жена

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Дети

198 г.р.
1969 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.08.198

Сын: Садриев Артур Ирикович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Ишимбай, БАССР
Рождение
01.11.1946

Отец: Садриев Хайдар Азнабаевич

Мать: Садриева Минибиян Садертдиновна

о.Сахалин
Рождение ребёнка
08.10.1969

Сын: Садриев Зинур Ирикович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Ишимбай БАССР
Рождение ребёнка
10.10.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Ишимбай, БАССР
Рождение ребёнка
28.03.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Ишимбай, БАССР
Рождение ребёнка
03.08.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Ишимбай, БАССР
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
02.04.2019
г.Ишимбай, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
п.Аксёново, Альшеевский район, РБ, РФ
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