Садриев Ирик Хайдарович
Место рожденияо.Сахалин
Дата рождения01.11.1946
Дата смерти02.04.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.08.198
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Ишимбай, БАССР
Рождение
01.11.1946
о.Сахалин
Рождение ребёнка
08.10.1969
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Ишимбай БАССР
Рождение ребёнка
10.10.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Ишимбай, БАССР
Рождение ребёнка
28.03.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Ишимбай, БАССР
Рождение ребёнка
03.08.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Ишимбай, БАССР
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
02.04.2019
г.Ишимбай, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
п.Аксёново, Альшеевский район, РБ, РФ