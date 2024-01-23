Евдокия Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Яков Иванович
Отец ребёнка: Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Глафира Ивановна
Отец ребёнка: Иван Филиппович
Смерть
Неизвестно