Евдокия Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Филиппович

Рождение ребёнка
1855

Сын: Яков Иванович

Отец ребёнка: Иван Филиппович

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Глафира Ивановна

Отец ребёнка: Иван Филиппович

Смерть
Неизвестно

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