Попова Екатерина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Екатерина Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шерстнёва (Попова) Мария Семёновна

Отец ребёнка: Попов Семён Филиппович

Горки, Красненский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Иван Семёнович

Отец ребёнка: Попов Семён Филиппович

Горки, Красненский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Семён Филиппович

Рождение ребёнка
05.07.1930

Сын: Попов Пётр Семёнович

Отец ребёнка: Попов Семён Филиппович

Горки, Красненский муниципальный район, Белгородская область
родился в с.Горки Уколовского района Воронежской области
Рождение ребёнка
1933

Сын: Попов Александр Семенович

Отец ребёнка: Попов Семён Филиппович

Горки, Красненский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Попов Василий Семенович

Отец ребёнка: Попов Семён Филиппович

Горки, Красненский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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