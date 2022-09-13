Попова Екатерина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шерстнёва (Попова) Мария Семёновна
Отец ребёнка: Попов Семён Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Иван Семёнович
Отец ребёнка: Попов Семён Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.07.1930
Сын: Попов Пётр Семёнович
Отец ребёнка: Попов Семён Филиппович
родился в с.Горки Уколовского района Воронежской области
Рождение ребёнка
1933
Сын: Попов Александр Семенович
Отец ребёнка: Попов Семён Филиппович
Рождение ребёнка
1940
Отец ребёнка: Попов Семён Филиппович
Смерть
Неизвестно