Кулумбегашвили Гийя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулумбегашвили Мия Гейяевна
Мать ребёнка: Кулумбегашвили (Плесовских) Алина Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулумбегашвили Тимур Гийяевич
Мать ребёнка: Кулумбегашвили (Плесовских) Алина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно