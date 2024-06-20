Кулумбегашвили Гийя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулумбегашвили Гийя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулумбегашвили Мия Гейяевна

Мать ребёнка: Кулумбегашвили (Плесовских) Алина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулумбегашвили Тимур Гийяевич

Мать ребёнка: Кулумбегашвили (Плесовских) Алина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулумбегашвили (Плесовских) Алина Андреевна

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