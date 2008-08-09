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Карпенко Валерий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1945

Дата смерти

09.08.2008

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1945

Отец: Карпенко Александр Васильевич

Мать: Сорокина Татьяна Семеновна

Рождение ребёнка
1967

Сын: Карпенко Владимир Валерьевич

Мать ребёнка: Карпенко Надежда Петровна

Рождение ребёнка
1970

Сын: Карпенко Константин Валерьевич

Мать ребёнка: Карпенко Надежда Петровна

Рождение ребёнка
10.03.1977

Сын: Карпенко Александр Валерьевич

Мать ребёнка: Карпенко Надежда Петровна

Рождение ребёнка
21.05.1982

Сын: Карпенко Петр Валерьевич

Мать ребёнка: Карпенко Надежда Петровна

Рождение ребёнка
18.09.1983

Дочь: Карпенко Татьяна Валерьевна

Мать ребёнка: Карпенко Надежда Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпенко Надежда Петровна

Смерть
09.08.2008
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