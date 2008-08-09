Карпенко Валерий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1945
Дата смерти09.08.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1945
Рождение ребёнка
1967
Сын: Карпенко Владимир Валерьевич
Мать ребёнка: Карпенко Надежда Петровна
Рождение ребёнка
1970
Сын: Карпенко Константин Валерьевич
Мать ребёнка: Карпенко Надежда Петровна
Рождение ребёнка
10.03.1977
Сын: Карпенко Александр Валерьевич
Мать ребёнка: Карпенко Надежда Петровна
Рождение ребёнка
21.05.1982
Мать ребёнка: Карпенко Надежда Петровна
Рождение ребёнка
18.09.1983
Дочь: Карпенко Татьяна Валерьевна
Мать ребёнка: Карпенко Надежда Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.08.2008