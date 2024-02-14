Ахметова Фагиля
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.06.1955
Рождение ребёнка
16.01.1957
Рождение ребёнка
26.02.1959
Рождение ребёнка
25.01.1963
Смерть
Неизвестно