Ахметова Фагиля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАхметова Фагиля

Ахметова Фагиля

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Ахметов Габдрахман

Рождение ребёнка
18.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахметов Габдрахман

Рождение ребёнка
16.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахметов Габдрахман

Рождение ребёнка
26.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахметов Габдрахман

Рождение ребёнка
25.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахметов Габдрахман

Смерть
Неизвестно

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