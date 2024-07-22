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Васёва Анна Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Шатунов Тимофей Иванович

Мать: Шатунова Аполинария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Немкова Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Васёв Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Васильевна

Отец ребёнка: Васёв Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Немкова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Васёв Василий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васёв Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Корчалова Нина Васильевна

Отец ребёнка: Васёв Василий Дмитриевич

Смерть
1986

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