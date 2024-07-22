Васёва Анна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1986
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Шатунов Тимофей Иванович
Мать: Шатунова Аполинария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Немкова Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Васёв Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Васильевна
Отец ребёнка: Васёв Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Немкова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Васёв Василий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Корчалова Нина Васильевна
Отец ребёнка: Васёв Василий Дмитриевич
Смерть
1986