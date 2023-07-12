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Асигритов Иоанн
Асигритов Иоанн
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1902
Дата смерти
03.04.1906
Пол
Мужской
Отец
Петров Асигрит
1877 г.р.
Мать
Михайлова Пелагея
1880 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец:
Петров Асигрит
Мать:
Михайлова Пелагея
Смерть
03.04.1906
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