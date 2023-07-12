Асигритов Иоанн — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асигритов Иоанн

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

03.04.1906

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Петров Асигрит

Мать: Михайлова Пелагея

Смерть
03.04.1906
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