Мубаракзян Ахматжанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мубаракзян Ахматжанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЧЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ахматжан

Мать: Миннежамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: 9 детей умерли в детстве считая близнецов

Мать ребёнка: Миннебика Хисаметдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хасан (близнец, умер в детстве) Мубаракзянович

Мать ребёнка: Миннебика Хисаметдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хусаин (близнец, умер ребенком) Мубаракзянович

Мать ребёнка: Миннебика Хисаметдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: 1. Рашит Мубаракзянович

Мать ребёнка: Миннебика Хисаметдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: 11. Илгам 9инвалид) Мубаракзянович

Мать ребёнка: Миннебика Хисаметдиновна

Рождение ребёнка
10.12.1939

Дочь: Хасанова 10. Рашида Мубаракзяновна

Мать ребёнка: Миннебика Хисаметдиновна

Смерть
Неизвестно

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