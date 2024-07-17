Мубаракзян Ахматжанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ахматжан
Мать: Миннежамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: 9 детей умерли в детстве считая близнецов
Мать ребёнка: Миннебика Хисаметдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хасан (близнец, умер в детстве) Мубаракзянович
Мать ребёнка: Миннебика Хисаметдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хусаин (близнец, умер ребенком) Мубаракзянович
Мать ребёнка: Миннебика Хисаметдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Миннебика Хисаметдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: 11. Илгам 9инвалид) Мубаракзянович
Мать ребёнка: Миннебика Хисаметдиновна
Рождение ребёнка
10.12.1939
Дочь: Хасанова 10. Рашида Мубаракзяновна
Мать ребёнка: Миннебика Хисаметдиновна
Смерть
Неизвестно