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Годунов Геннадий Егорьевич

Место рождения

Гореславка, Красносельский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

17.08.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1896

Отец: Годунов Егор Дионисиевич

Мать: Годунова Клавдия Васильевна

Гореславка, Красносельский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
02.06.1919

Дочь: Алевтина Геннадьевна Годунова

Мать ребёнка: Стефанова Елисавета

Гореславка, Красносельский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
04.12.1920

Дочь: Анна Геннадьевна Годунова

Мать ребёнка: Стефанова Елисавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефанова Елисавета

Смерть
Неизвестно
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