Годунов Геннадий Егорьевич
Место рождения
Дата рождения17.08.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1896
Рождение ребёнка
02.06.1919
Дочь: Алевтина Геннадьевна Годунова
Мать ребёнка: Стефанова Елисавета
Рождение ребёнка
04.12.1920
Дочь: Анна Геннадьевна Годунова
Мать ребёнка: Стефанова Елисавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стефанова Елисавета
Смерть
Неизвестно