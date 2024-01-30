Тёркина Наталья Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тёркина Наталья Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1956

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1978

Дочь: Тёркина Ольга Александровна

Отец ребёнка: Тёркин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
08.09.1983

Дочь: Смелкова (Тёркина) Виктория Александровна

Отец ребёнка: Тёркин Александр Васильевич

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