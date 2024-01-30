Тёркина Наталья Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1978
Дочь: Тёркина Ольга Александровна
Отец ребёнка: Тёркин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
08.09.1983
Дочь: Смелкова (Тёркина) Виктория Александровна
Отец ребёнка: Тёркин Александр Васильевич