Басаргин Константин Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смертиОколо ?.02.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Басаргин Алексей
Мать: не указана
Деревня Большая Речка Чистюньского района
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Басаргин Алексей Константинович
Мать ребёнка: Басаргина (Козырева) Анна Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Басаргин Борис Константинович
Мать ребёнка: Басаргина (Козырева) Анна Никитична
Рождение ребёнка
1925
Сын: Басаргин Иван Константинович
Мать ребёнка: Басаргина (Козырева) Анна Никитична
Рождение ребёнка
04.06.1935
Дочь: Свиридова (Басаргина) Нина Константиновна
Мать ребёнка: Басаргина (Козырева) Анна Никитична
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Около ?.02.1942
Пропал без вести