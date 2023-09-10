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Басаргин Константин Алексеевич

Место рождения

Чаузово, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1903

Дата смерти

Около ?.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Басаргин Алексей

Мать: не указана

Чаузово, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Деревня Большая Речка Чистюньского района
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Басаргин Алексей Константинович

Мать ребёнка: Басаргина (Козырева) Анна Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Басаргин Борис Константинович

Мать ребёнка: Басаргина (Козырева) Анна Никитична

Рождение ребёнка
1925

Сын: Басаргин Иван Константинович

Мать ребёнка: Басаргина (Козырева) Анна Никитична

Рождение ребёнка
04.06.1935

Дочь: Свиридова (Басаргина) Нина Константиновна

Мать ребёнка: Басаргина (Козырева) Анна Никитична

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Около ?.02.1942
Пропал без вести

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