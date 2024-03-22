Стариченко (Петровская) Ольга Александровна
Место рождения
Дата рождения14.09.?
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.?
Отец: Петровский Александр
Мать: Петровская Нина Петровна
Бракосочетание
2011
Муж: Стариченко ?
Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стариченко Любовь
Отец ребёнка: Стариченко ?
Работа или профессия
Неизвестно
певица
Место жительства
Неизвестно