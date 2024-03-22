Стариченко (Петровская) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стариченко (Петровская) Ольга Александровна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

14.09.?

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.?

Отец: Петровский Александр

Мать: Петровская Нина Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
2011

Муж: Стариченко ?

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стариченко Любовь

Отец ребёнка: Стариченко ?

Работа или профессия
Неизвестно
певица
Место жительства
Неизвестно
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