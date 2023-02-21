Поляков Фёдор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поляков Фёдор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1941 ст.

Дочь: Строчилина Вера Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Виктор Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Вячеслав Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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