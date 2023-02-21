Поляков Фёдор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.03.1941 ст.
Дочь: Строчилина Вера Фёдоровна
Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляков Вячеслав Фёдорович
Смерть
Неизвестно