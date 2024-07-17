Ковров Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Ковров Иван Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Коврова (Каледина) Надежда Михайловна
Бракосочетание
10.02.1875 ст.
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Коврова Анна Федоровна
Мать ребёнка: Коврова (Каледина) Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Ковров Александр Федорович
Мать ребёнка: Коврова (Каледина) Надежда Михайловна
Смерть
Неизвестно