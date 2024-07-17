Ковров Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовров Федор Иванович

Ковров Федор Иванович

Место рождения

Пятино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Ковров Иван Андреевич

Мать: не указана

Пятино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Ковров Алексей Федорович

Мать ребёнка: Коврова (Каледина) Надежда Михайловна

Пятино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
10.02.1875 ст.

Жена: Коврова (Каледина) Надежда Михайловна

Пятино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Коврова Анна Федоровна

Мать ребёнка: Коврова (Каледина) Надежда Михайловна

Пятино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Ковров Александр Федорович

Мать ребёнка: Коврова (Каледина) Надежда Михайловна

Пятино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.