Соломон Шабтай Шепсел (Савва)
Место рожденияг. Харьков
Дата рождения26.05.1920
Дата смерти05.11.2012
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1920
Отец: Соломон (Solomons) Шмуэл Лейб Ицкович (Самуил) (Šmuels Icika)
Мать: Соломон (Solomon) (Браво (Bravo)) Гинда (Зина) (Ginde Etil, Ginda, Hinda)
г. Харьков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Kilemnik (Solomon) Aviva
Мать ребёнка: не указана
Смерть
05.11.2012
г. Хайфа, Израиль
Похороны
Неизвестно
Sde Yehoshua Military Cemetery, Haifa, Israel