Соломон Шабтай Шепсел (Савва) 26.05.1920 — найти родственников по фамилии на Familio
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Соломон Шабтай Шепсел (Савва)

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Место рождения

г. Харьков

Дата рождения

26.05.1920

Дата смерти

05.11.2012

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1920

Отец: Соломон (Solomons) Шмуэл Лейб Ицкович (Самуил) (Šmuels Icika)

Мать: Соломон (Solomon) (Браво (Bravo)) Гинда (Зина) (Ginde Etil, Ginda, Hinda)

г. Харьков
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Kilemnik (Solomon) Aviva

Мать ребёнка: не указана

Смерть
05.11.2012
г. Хайфа, Израиль
Похороны
Неизвестно
Sde Yehoshua Military Cemetery, Haifa, Israel

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