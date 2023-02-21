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? (Тычинская) Нина Петровна
? (Тычинская) Нина Петровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1939
Пол
Женский
Отец
Тычинский Петр
Мать
Тычинская (Ососкова) Татьяна Матвеевна
1911 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец:
Тычинский Петр
Мать:
Тычинская Татьяна Матвеевна
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