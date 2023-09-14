Рябинина (Рябинина) Анастасия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябинина (Рябинина) Анастасия Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Рябинин Ефим Алексеевич

Мать: Рябинина Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Царегородцева Галина Витальевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурмистрова Софья Витальевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виталий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пшеницына Вера Витальевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Косульникова Лидия Витальевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Глухово, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
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