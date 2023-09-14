Рябинина (Рябинина) Анастасия Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Царегородцева Галина Витальевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурмистрова Софья Витальевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Виталий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пшеницына Вера Витальевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Косульникова Лидия Витальевна
Смерть
Неизвестно
Глухово, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область