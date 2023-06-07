Борзов Иван Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борзов Иван Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1704

Дата смерти

После 1705

Пол

Мужской

Отец

1678 г.р.

Мать

1676 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: Борзов Михаил Филиппов

Мать: Борзова Акулина Иванова

Место жительства
1705
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | РГАДА ф. 1209 оп.1 д.11458 | Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Смерть
После 1705
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