Борзов Иван Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1704
Дата смертиПосле 1705
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: Борзов Михаил Филиппов
Мать: Борзова Акулина Иванова
Место жительства
1705
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | РГАДА ф. 1209 оп.1 д.11458 | Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Смерть
После 1705