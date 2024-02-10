Баженов Николай Тереньтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаженов Николай Тереньтьевич

Баженов Николай Тереньтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баженов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Баженова Тверитина Александра Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баженова Тверитина Александра Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баженов Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Баженова Тверитина Александра Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баженов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Баженова Тверитина Александра Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баженова Надежда Николаева

Мать ребёнка: Баженова Тверитина Александра Матвеевна

Рождение ребёнка
06.08.1925

Дочь: Горина Лампиада Николаева

Мать ребёнка: Баженова Тверитина Александра Матвеевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.