Баженов Николай Тереньтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Баженова Тверитина Александра Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баженов Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Баженова Тверитина Александра Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баженов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Баженова Тверитина Александра Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баженова Надежда Николаева
Мать ребёнка: Баженова Тверитина Александра Матвеевна
Рождение ребёнка
06.08.1925
Дочь: Горина Лампиада Николаева
Мать ребёнка: Баженова Тверитина Александра Матвеевна
Смерть
Неизвестно