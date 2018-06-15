Елсукова (Шрейдер) Эрна Хрестиановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1935
Дата смерти15.06.2018
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1935
Рождение ребёнка
10.12.1955
Сын: Елсуков Николай Анатольевич
Отец ребёнка: Елсуков Анатолий Андреевич
Рождение ребёнка
10.05.1958
Дочь: Морозова Екатерина Анатольевна
Отец ребёнка: Елсуков Анатолий Андреевич
Рождение ребёнка
26.03.1961
Сын: Елсуков Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Елсуков Анатолий Андреевич
Смерть
15.06.2018