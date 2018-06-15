Елсукова (Шрейдер) Эрна Хрестиановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елсукова (Шрейдер) Эрна Хрестиановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1935

Дата смерти

15.06.2018

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1935

Отец: Шрейдер Христиан Каспарович

Мать: Шрейдер Мина Фридриховна

Рождение ребёнка
10.12.1955

Сын: Елсуков Николай Анатольевич

Отец ребёнка: Елсуков Анатолий Андреевич

Рождение ребёнка
10.05.1958

Дочь: Морозова Екатерина Анатольевна

Отец ребёнка: Елсуков Анатолий Андреевич

Рождение ребёнка
26.03.1961

Сын: Елсуков Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Елсуков Анатолий Андреевич

Смерть
15.06.2018

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