Позднышева Мария Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Позднышева Мария Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

13.03.1954

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Позднышев Николай Максимович

Отец ребёнка: Позднышев Максим Познышов Иванович

Смерть
13.03.1954
Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область

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