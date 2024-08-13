Позднышева Мария Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти13.03.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Позднышев Николай Максимович
Отец ребёнка: Позднышев Максим Познышов Иванович
Смерть
13.03.1954
Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область