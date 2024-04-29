Огарков Диодор Сила
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смерти16.11.1915
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Огарков Сила Титов
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.03.1882
Дочь: Огаркова Дарья Диодоровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.04.1889
Сын: Огарков Георгий Диодорович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.10.1891
Сын: Огарков Терентий Диодорович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Огарков Галакт Диодорович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
16.11.1915
Малый Волмыш, Павинский муниципальный район, Костромская область