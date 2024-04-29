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Огарков Диодор Сила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

16.11.1915

Пол

Мужской

Отец

1836 г.р.

Мать

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Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

св
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Огарков Сила Титов

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.03.1882

Дочь: Огаркова Дарья Диодоровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.04.1889

Сын: Огарков Георгий Диодорович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.10.1891

Сын: Огарков Терентий Диодорович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Огарков Галакт Диодорович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
16.11.1915
Малый Волмыш, Павинский муниципальный район, Костромская область
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