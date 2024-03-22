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Бычков Николай Абрамович

Место рождения

Вельмогово, Клин, Московская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Бычков Авраам Павлов

Мать: Бычкова Степанида Михайлова

Вельмогово, Клин, Московская область
Бракосочетание
12.05.1863 ст.

Жена: Наталья Ильина

Спас-Заулок, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
26.10.1874 ст.

Дочь: Бычкова Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Наталья Ильина

Вельмогово, Клин, Московская область
Бракосочетание
02.06.1875 ст.

Жена: Бычкова Матрона Михайлова

Спас-Заулок, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
19.05.1876 ст.

Дочь: Бычкова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Бычкова Матрона Михайлова

Вельмогово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
23.12.1877 ст.

Сын: Бычков Василий Николаевич

Мать ребёнка: Бычкова Матрона Михайлова

Вельмогово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
02.10.1881 ст.

Сын: Бычков Иван Николаевич

Мать ребёнка: Бычкова Матрона Михайлова

Вельмогово, Клин, Московская область
Смерть
Неизвестно
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