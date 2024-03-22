Бычков Николай Абрамович
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Бычков Авраам Павлов
Бракосочетание
12.05.1863 ст.
Жена: Наталья Ильина
Рождение ребёнка
26.10.1874 ст.
Дочь: Бычкова Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Наталья Ильина
Бракосочетание
02.06.1875 ст.
Рождение ребёнка
19.05.1876 ст.
Дочь: Бычкова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Бычкова Матрона Михайлова
Рождение ребёнка
23.12.1877 ст.
Сын: Бычков Василий Николаевич
Мать ребёнка: Бычкова Матрона Михайлова
Рождение ребёнка
02.10.1881 ст.
Мать ребёнка: Бычкова Матрона Михайлова
Смерть
Неизвестно