Моисеенкова Агапия Иоаннова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моисеенков Афонасий Феодоров
Отец ребёнка: Моисеенков Федор Фаддеев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.02.1901 ст.
Сын: Моисеенко Феодор Феодорович
Отец ребёнка: Моисеенков Федор Фаддеев
Покровка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
На тот момент Покровка называлась поселок Степной ф 16 оп 6 д 370 стр 196-197
Смерть
Неизвестно