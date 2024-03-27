Цопа (Бочарова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цопа (Бочарова) Александра

Место рождения

Каменево, Орловская область

Дата рождения

04.10.1931

Дата смерти

29.09.1987

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

Около 1902 г.р.

Муж

1932 г.р.
1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1931

Отец: Бочаров Иосиф

Мать: Бочарова Анна

Каменево, Орловская область
Бракосочетание
09.11.1956

Муж: Цопа Иван

Горловка, Донецкая область, Украина
Рождение ребёнка
22.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цопа Иван

Варва, Черниговская область, Украина
Бракосочетание
21.08.1973

Муж: Мягкий Николай Алексеевич

Краснодон
Смерть
29.09.1987
Суходольск, Луганская область, Украина
Похороны
Неизвестно
Суходольск
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