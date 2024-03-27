Цопа (Бочарова) Александра
Место рожденияКаменево, Орловская область
Дата рождения04.10.1931
Дата смерти29.09.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1931
Отец: Бочаров Иосиф
Мать: Бочарова Анна
Каменево, Орловская область
Бракосочетание
09.11.1956
Муж: Цопа Иван
Горловка, Донецкая область, Украина
Рождение ребёнка
22.01.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Цопа Иван
Варва, Черниговская область, Украина
Бракосочетание
21.08.1973
Краснодон
Смерть
29.09.1987
Суходольск, Луганская область, Украина
Похороны
Неизвестно
Суходольск