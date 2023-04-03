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Карпухин Иван Семёнов

Место рождения

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1880

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1881 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карпухина (Бирюкова) Наталья Иванова

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карпухина (Бирюкова) Наталья Иванова

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карпухина (Бирюкова) Наталья Иванова

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карпухина (Бирюкова) Наталья Иванова

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карпухина (Бирюкова) Наталья Иванова

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпухин Пётр Иванов

Мать ребёнка: Карпухина (Бирюкова) Наталья Иванова

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпухина (Бирюкова) Наталья Иванова

Котоврас, Балашовский муниципальный район, Саратовская область

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