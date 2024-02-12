Константинова Павла Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Ершова Александра Игнатиева (Игнатьева)
Отец ребёнка: Константинов Игнатий Константинов
Рождение ребёнка
22.03.1892
Запись в ЭЧЗ Костромского архива 56-16-34-29об-30 и 56-16-34-30об-31 В восприемниках д. Трофимова крестьянская жена Матрона Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно