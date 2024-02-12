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Константинова Павла Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Ершова Александра Игнатиева (Игнатьева)

Отец ребёнка: Константинов Игнатий Константинов

Полутово, Корцовская волость, Солигаличский уезд
Рождение ребёнка
22.03.1892

Сын: Константинов Николай Игнатьевич (Игнатиевич)

Отец ребёнка: Константинов Игнатий Константинов

Полутово, Корцовская волость, Солигаличский уезд
Запись в ЭЧЗ Костромского архива 56-16-34-29об-30 и 56-16-34-30об-31 В восприемниках д. Трофимова крестьянская жена Матрона Степанова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константинов Игнатий Константинов

Полутово, Корцовская волость, Солигаличский уезд
Смерть
Неизвестно
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