Астраханцова Анисья Лазарева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1750
Дата смерти1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: (Астраханцова) Федосья Ермилова
Отец ребёнка: Астраханцов Ермил Емельянов
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: (Астраханцова) Агафья Ермилова
Отец ребёнка: Астраханцов Ермил Емельянов
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Астраханцов Феофан Ермилов
Отец ребёнка: Астраханцов Ермил Емельянов
Смерть
1789