Астраханцова Анисья Лазарева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астраханцова Анисья Лазарева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

1789

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1758 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астраханцов Ермил Емельянов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: (Астраханцова) Федосья Ермилова

Отец ребёнка: Астраханцов Ермил Емельянов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: (Астраханцова) Агафья Ермилова

Отец ребёнка: Астраханцов Ермил Емельянов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Астраханцов Феофан Ермилов

Отец ребёнка: Астраханцов Ермил Емельянов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1789
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

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