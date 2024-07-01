Троицкая Елизавета Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1897
Сын: Троицкий Николай Гаврилович
Отец ребёнка: Троицкий Гавриил Александрович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Троицкая) Раиса Гавриловна
Отец ребёнка: Троицкий Гавриил Александрович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Троицкая) Галина Гавриловна
Отец ребёнка: Троицкий Гавриил Александрович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Троицкий Борис Гаврилович
Отец ребёнка: Троицкий Гавриил Александрович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Троицкая) Фаина Гавриловна
Отец ребёнка: Троицкий Гавриил Александрович
Смерть
Неизвестно