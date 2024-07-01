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Троицкая Елизавета Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Троицкий Гавриил Александрович

Место жительства
Неизвестно
Грязнуха Старая, Спасский уезд, Казанская губерния
Рождение ребёнка
1897

Сын: Троицкий Николай Гаврилович

Отец ребёнка: Троицкий Гавриил Александрович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Троицкая) Раиса Гавриловна

Отец ребёнка: Троицкий Гавриил Александрович

Грязнуха Старая, Спасский уезд, Казанская губерния
Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Троицкая) Галина Гавриловна

Отец ребёнка: Троицкий Гавриил Александрович

Грязнуха Старая, Спасский уезд, Казанская губерния
Рождение ребёнка
1907

Сын: Троицкий Борис Гаврилович

Отец ребёнка: Троицкий Гавриил Александрович

Грязнуха Старая, Спасский уезд, Казанская губерния
Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Троицкая) Фаина Гавриловна

Отец ребёнка: Троицкий Гавриил Александрович

Грязнуха Старая, Спасский уезд, Казанская губерния
Смерть
Неизвестно

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