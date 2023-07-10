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Шурыгин Елисей Афанасьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1665 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665 ст.

Отец: Шурыгин Афанасий

Мать: Шурыгина Ирина Миронова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шурыгина Авдотья Васильева

Место жительства
Неизвестно
Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1690 ст.

Сын: Шурыгин Василий Елисеев

Мать ребёнка: Шурыгина Авдотья Васильева

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1697 ст.

Сын: Шурыгин Яков Елисеев

Мать ребёнка: Шурыгина Авдотья Васильева

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1707 ст.

Сын: Шурыгин Костянин Елисеев

Мать ребёнка: Шурыгина Авдотья Васильева

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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