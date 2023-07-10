Шурыгин Елисей Афанасьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1665 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665 ст.
Отец: Шурыгин Афанасий
Мать: Шурыгина Ирина Миронова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1690 ст.
Мать ребёнка: Шурыгина Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
1697 ст.
Сын: Шурыгин Яков Елисеев
Мать ребёнка: Шурыгина Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
1707 ст.
Мать ребёнка: Шурыгина Авдотья Васильева
Смерть
Неизвестно