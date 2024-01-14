Другова (Огонина) Елена Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Другова (Огонина) Елена Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Му
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1908

Дочь: Другова Евдокия Прокопьевна

Отец ребёнка: Другов Прокопий Герасимович

Рождение ребёнка
10.08.1912

Дочь: Другова Гулиания Прокопьевна

Отец ребёнка: Другов Прокопий Герасимович

Рождение ребёнка
15.09.1915

Дочь: Другова Анастасия Прокопьевна

Отец ребёнка: Другов Прокопий Герасимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Другов Прокопий Герасимович

Смерть
Неизвестно
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