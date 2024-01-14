Другова (Огонина) Елена Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.03.1908
Дочь: Другова Евдокия Прокопьевна
Отец ребёнка: Другов Прокопий Герасимович
Рождение ребёнка
10.08.1912
Дочь: Другова Гулиания Прокопьевна
Отец ребёнка: Другов Прокопий Герасимович
Рождение ребёнка
15.09.1915
Дочь: Другова Анастасия Прокопьевна
Отец ребёнка: Другов Прокопий Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно