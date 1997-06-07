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Менщиков Виктор Михайлович

Место рождения

Денисова, Частоозерский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

15.03.1960

Дата смерти

07.06.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1960

Отец: Менщиков Михаил Яковлевич

Мать: Менщикова Тамара Васильевна

Денисова, Частоозерский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
21.02.1986

Жена: Менщикова Татьяна Николаевна

Частоозерье, Частоозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
28.05.1987

Сын: Менщиков Василий Викторович

Мать ребёнка: Менщикова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
01.04.1989

Дочь: Менщикова Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Менщикова Татьяна Николаевна

Долгодеревенское, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
07.06.1997
Долгодеревенское, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
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