Менщиков Виктор Михайлович
Место рождения
Дата рождения15.03.1960
Дата смерти07.06.1997
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1960
Бракосочетание
21.02.1986
Частоозерье, Частоозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
28.05.1987
Сын: Менщиков Василий Викторович
Мать ребёнка: Менщикова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
01.04.1989
Дочь: Менщикова Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Менщикова Татьяна Николаевна
Смерть
07.06.1997