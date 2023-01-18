Бруева (Шаврова) Анна Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бруева (Шаврова) Анна Сидоровна

Место рождения

Сахарово, Бабиничская волость, Витебский уезд

Дата рождения

18.12.1908

Дата смерти

28.05.1990

Пол

Женский

Отец

1864 г.р.

Мать

1887 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1937 г.р.
Между 1941 и 1944 г.р.
1946 г.р.

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1908

Отец: Шавров Сидор Иванович

Мать: Шаврова (Шаврова) Евфросиния Семёновна

Сахарово, Бабиничская волость, Витебский уезд
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бруев Фёдор

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Миненкова (Бруева) Раиса Фёдоровна

Отец ребёнка: Бруев Фёдор

Рождение ребёнка
Между 1941 и 1944

Дочь: ?

Отец ребёнка: Бруев Фёдор

Рождение ребёнка
29.01.1946

Дочь: Ярлыкова (Бруева) Нина Фёдоровна

Отец ребёнка: Бруев Фёдор

Смерть
28.05.1990
Похороны
Неизвестно

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