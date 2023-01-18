Бруева (Шаврова) Анна Сидоровна
Место рождения
Дата рождения18.12.1908
Дата смерти28.05.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1908
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бруев Фёдор
Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Миненкова (Бруева) Раиса Фёдоровна
Отец ребёнка: Бруев Фёдор
Рождение ребёнка
Между 1941 и 1944
Дочь: ?
Отец ребёнка: Бруев Фёдор
Рождение ребёнка
29.01.1946
Дочь: Ярлыкова (Бруева) Нина Фёдоровна
Отец ребёнка: Бруев Фёдор
Смерть
28.05.1990
Похороны
Неизвестно