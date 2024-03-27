Давлеткулов Гизылхак Мулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давлеткулов Гизылхак Мулла

Место рождения

с.Верхнесанзяпово (башк. Үрге Санъяп)Кугарчинский район Башкортостана

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Верхнесанзяпово (башк. Үрге Санъяп)Кугарчинский район Башкортостана
Рождение ребёнка
13.10.1927

Дочь: Вагапова Хаят Гизылхаковна

Мать ребёнка: Давлеткулова ?

д. Санзяпово ?
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давлеткулова ?

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: расстрел
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