Давлеткулов Гизылхак Мулла
Место рожденияс.Верхнесанзяпово (башк. Үрге Санъяп)Кугарчинский район Башкортостана
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
с.Верхнесанзяпово (башк. Үрге Санъяп)Кугарчинский район Башкортостана
Рождение ребёнка
13.10.1927
Дочь: Вагапова Хаят Гизылхаковна
Мать ребёнка: Давлеткулова ?
д. Санзяпово ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Давлеткулова ?
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: расстрел