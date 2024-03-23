Кучина (Степина) Любовь Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1948
Отец: Степин Алексей Федорович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1972
Сын: Кучин Владислав Анатольевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.03.1974
Дочь: Ананьева (Кучина) Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности