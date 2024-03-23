Кучина (Степина) Любовь Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучина (Степина) Любовь Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1948

Пол

Женский

Отец

1925 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1948

Отец: Степин Алексей Федорович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1972

Сын: Кучин Владислав Анатольевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.03.1974

Дочь: Ананьева (Кучина) Ирина Анатольевна

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