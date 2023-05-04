Елькина Ирина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елькина Ирина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елькина Агния Емельяновна

Отец ребёнка: Елькин Емельян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елькин Александр Емельянович

Отец ребёнка: Елькин Емельян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елькин Степан Емельянович

Отец ребёнка: Елькин Емельян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елькин Петр Емельянович

Отец ребёнка: Елькин Емельян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елькин Павел Емельянович

Отец ребёнка: Елькин Емельян

Рождение ребёнка
01.09.1925

Сын: Елькин Иван Емельянович

Отец ребёнка: Елькин Емельян

Смерть
Неизвестно

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