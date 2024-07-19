Питухин Стефан Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Питухин Стефан Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Питухина Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Анисья Стефановна

Мать ребёнка: Питухина Дарья Ивановна

Стерьховская, Демьянская волость, Тобольский уезд
Рождение ребёнка
1886

Сын: Питухин Спиридон Стефанович

Мать ребёнка: Питухина Дарья Ивановна

Стерьховская, Демьянская волость, Тобольский уезд
Смерть
Неизвестно

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