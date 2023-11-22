Минина Праскева Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минина Праскева Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1878 ст.

Дата смерти

14.08.1882 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1878 ст.

Отец: Минин Николай Иванович

Мать: Минина Пелагея Семеновна

Метрика о рождении: Москва. Сретенский сорок. Церковь Покровская при Покровской общине сестер милосердия. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №776, дело №807, стр. 168. Живущими в доме Собчакова.
Смерть
14.08.1882 ст.
Метрика о смерти: Москва. Сретенский сорок. Церковь Покровская при Покровской общине сестер милосердия. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №776, дело №812, стр. 88. Живущими в доме Собчакова. Причина смерти... Показать все
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