Минина Праскева Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1878 ст.
Дата смерти14.08.1882 ст.
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
30.09.1878 ст.
Отец: Минин Николай Иванович
Мать: Минина Пелагея Семеновна
Метрика о рождении: Москва. Сретенский сорок. Церковь Покровская при Покровской общине сестер милосердия. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №776, дело №807, стр. 168. Живущими в доме Собчакова.
Смерть
14.08.1882 ст.
Метрика о смерти: Москва. Сретенский сорок. Церковь Покровская при Покровской общине сестер милосердия. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №776, дело №812, стр. 88. Живущими в доме Собчакова. Причина смерти... Показать все