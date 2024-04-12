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Кошелев Иван Алексеевич

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Место рождения

Благодатное, Петровский, Ставропольский край

Дата рождения

02.09.1915

Дата смерти

28.06.1971

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1915

Отец: Кошель (кошелев) Алексей Петрович

Мать: Кошель Ксения Леонтьевна

Благодатное, Петровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Старовикова Галина

Мать ребёнка: Кошелева Оксана

Рождение ребёнка
23.02.1942

Сын: Кошелев Иван

Мать ребёнка: Кошелева Оксана

Рождение ребёнка
29.03.1948

Сын: Кошелев Алексей

Мать ребёнка: Кошелева Василиса Васильевна

Рождение ребёнка
05.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белашова Дарья

Благодатное, Петровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
15.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кошелева Василиса Васильевна

Рождение ребёнка
25.08.1954

Сын: Кошелев Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Кошелева Василиса Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белашова Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошелева Оксана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошелева Василиса Васильевна

Смерть
28.06.1971
Благодатное, Петровский, Ставропольский край
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