Кошелев Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения02.09.1915
Дата смерти28.06.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1915
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Старовикова Галина
Мать ребёнка: Кошелева Оксана
Рождение ребёнка
23.02.1942
Сын: Кошелев Иван
Мать ребёнка: Кошелева Оксана
Рождение ребёнка
29.03.1948
Сын: Кошелев Алексей
Мать ребёнка: Кошелева Василиса Васильевна
Рождение ребёнка
05.06.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белашова Дарья
Рождение ребёнка
15.10.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кошелева Василиса Васильевна
Рождение ребёнка
25.08.1954
Сын: Кошелев Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Кошелева Василиса Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белашова Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кошелева Оксана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.06.1971