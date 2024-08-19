Филимонов Александр Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.11.1984
Сын: Филимонов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Филимонова Марина Ивановна
Рождение ребёнка
11.11.1987
Сын: Филимонов Александр Александрович
Мать ребёнка: Филимонова Марина Ивановна