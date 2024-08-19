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Филимонов Александр Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1961

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филимонова Марина Ивановна

Рождение ребёнка
03.11.1984

Сын: Филимонов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Филимонова Марина Ивановна

Рождение ребёнка
11.11.1987

Сын: Филимонов Александр Александрович

Мать ребёнка: Филимонова Марина Ивановна

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